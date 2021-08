Mabedja, le Grand Rassemblement pour la Paix, Jour J

Les membres de Mabedja venus organisés une manifestation citoyenne pour un état de droit et pour le respect de la dignité du peuple comorien se sont confrontés à la réalité du pays.

Ils ont été empêché d’aller au devant de la population pour les sensibiliser sur l’importance de dénoncer les dérives des gouvernants et revendiquer le respect de leurs droits.

Ils étaient cinq et ils ne restent plus que trois. Deux d’entre eux ont été arrêtés et après 48 heures de garde à vue, ils ont été placés hier sous mandat de dépôt.

Dans leur déclaration d’hier, les Mabedja maintiennent l’appel à un rassemblement pour la paix aujourd’hui 14h dans la ville d’Ikoni. Ils appellent les gens à les rejoindre puissent -ils y aller à la nage s’il le faut. C’est le seul moyen de se libérer des menaces et intimidations.

Les Mabedja ont mobilisé le réseau panafricain, qui multiplie les témoignages de soutien et de solidarité envers leurs collègues Comoriens.

Le rassemblement pourra-t-il se tenir? Les autorités ont annoncé la couleur. Aucun rassemblement ne sera autorisé, les forces de l’ordre sont mobilisées pour l’empêcher. A Ikoni, ville d’origine de l’un des leaders de Mabedja, Chamouin Choudjay en ce moment en prison, certains s’opposent à la tenue de ce rassemblement.

Comme on dit “Shenda katsi hule nakume” , nous le saurons dans 2h.

