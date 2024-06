M. Dhoihir Dhoulkamal au forum de coopération Sino-Arabe

La 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes s’est ouverte ce jeudi à Pékin, en présence de chefs d’État de certains pays arabes. Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération internationale et de la Diaspora M. Dhoihir Dhoulkamal, représente l’Union des Comores à cette conférence.

Dans son discours d’ouverture, le président chinois Xi Jinping a souligné les relations amicales séculaires entre la Chine et le monde arabe, qui remontent aux échanges sur les anciennes Routes de la Soie et à la lutte commune pour l’indépendance nationale. Il a indiqué que cette conférence, qui marque le 20e anniversaire du Forum, vise à hisser ces relations bilatérales à de nouveaux sommets.

« Depuis plus d’un an, la Chine a signé de nombreux accords de coopération avec les États arabes, notamment dans le cadre de l’initiative « B&R » et pour le transfert de technologies. La coopération économique, commerciale et énergétique entre les deux parties a atteint de nouveaux niveaux », a souligné le dirigeant chinois.

Lors des discussions, la situation dans la bande de Gaza a été abordée. Le président Xi Jinping a demandé la tenue d’une conférence de paix « élargie » pour trouver une solution au conflit.

Depuis la création du Forum en 2004, les échanges commerciaux entre la Chine et le monde arabe ont été multipliés par 10, faisant de la Chine le premier partenaire commercial des pays arabes. Cette relation fructueuse a aussi donné lieu à plus de 200 grands projets.

À l’issue de la conférence, les deux parties adopteront des documents comme la « Déclaration de Beijing » et un « Plan d’action 2024-2026 » afin de renforcer le consensus sino-arabe et planifier la prochaine phase de coopération.

Sefrick Abdou