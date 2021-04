Lutte contre les violences faites aux enfants : remise de matériel informatique à la cellule

Remise de Matériel Informatique à la Cellule d’Ecoute par l’Association CIVASE (Contre l’Impunité des Violeurs et Agresseurs Sexuels d’Enfants)

CIVASE est une association de droit français qui a son siège à Marseille.

Elle est composée essentiellement d’avocats et elle œuvre contre les violences sexuelles faites aux enfants, aussi bien en France qu’en Afrique.

La remise des ordinateurs à la cellule d’écoute a eu lieu samedi dans les locaux de la cellule d’écoute à Moroni en présence des représentants des différents acteurs dans la lutte contre les violences faites aux enfants :

La direction régionale des affaires sociales (auprès de laquelle est placée administrativement la Cellule), par son directeur ;

Le Commissariat à la solidarité et à la promotion du genre, par la Directrice générale de la protection de la famille et des enfants ;

La Délégation aux droits de l’homme, par le Chargé des affaires avec la justice ;

La Plateforme nationale de lutte contre les violences faites au genre, par sa présidente ;

La Brigade des mineurs de la Police Nationale, par son commissaire et son adjointe ;

L’association Mwana Tsi Wamdzima (MTW), par sa présidente ;

L’association Hifadwi, par sa présidente et son vice-président.

Me Abdoulbastoi Moudjahid, qui représentait l’association CIVASE, a souligné les efforts faits par cette association pour venir en aide à la Cellule d’écoute. Il a insisté sur leur disponibilité à accompagner les autorités publiques et la société civile dans la recherche des moyens susceptibles de faire avancer la cause de la lutte contre les violences faites aux enfants.

La Direction régionale des affaires sociales, la Délégation aux droits de l’homme, la plateforme nationale de lutte contre les violences faites au genre, le commissariat à la solidarité ont chacun, à leur tour, remercié les efforts de CIVASE et ont montré leur disponibilité à travailler main dans la main avec l’association afin de mener efficacement ce combat.

Il faut noter que CIVASE a pris l’engagement, depuis la fin de l’année dernière, de prendre en charge les frais de communication de la cellule d’écoute (recharge des téléphones, connexion 4G).

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde