L’Union des Comores, devient membre du MAEP

Le Président Azali Assoumani, a signé jeudi 09 Février, le Mémorandum d’entente pour « l’adhésion de l’Union des Comores au MAEP (Mécanisme africain d’évaluation par les pairs) ». Un ouf de soulagement pour le service politique et juridique du ministère des affaires étrangères qui a œuvré becs et ongles pour que cela se fasse.

L’annonce a été faite par le Ministre Premier, Bianrifi Tarmidi, lors d’une cérémonie qui a eu lieu en visioconférence le même jour dans les locaux du ministère des affaires étrangères devant le bureau africain du MAEP et d’autres Chefs d’Etat dont le Nigérien et le Sierra-Léonais. « J’ai le grand plaisir de vous annoncer, solennellement, l’adhésion de l’Union des Comores au MAEP et la disponibilité des autorités comoriennes à accompagner l’Union Africaine, dans l’instauration d’une bonne gouvernance en Afrique, au service du développement économique et social », a-t-il affirmé.

Cette adhésion des Comores dans le mécanisme résulte d’un long processus ayant débuté l’année dernière lors d’une mission de sensibilisation suivie d’une mission d’évaluation. Avant son adhésion, Moroni a abrité du 17 au 19 janvier dernier un atelier régional sur l’adhésion universelle au MAEP ayant regroupé une dizaine de pays qui jusqu’ici n’ont pas encore rejoint le mécanisme.

Dans son allocution, le représentant du Chef de l’Etat est revenu sur le déroulement des différentes missions et a rappelé qu’avant d’en arriver à la signature d’adhésion, l’Union des Comores a accepté d’être évaluée « parce que nous mesurons la nécessité de ce mécanisme sur le plan politique, économique et social ».

« Nous osons espérer que l’Union des Comores est un bon exemple à suivre, pouvant servir d’autres pays, à adopter les initiatives qui ont permis d’éradiquer les instabilités politiques pour renouer avec la paix, la stabilité et l’alternance politique », a exhorté le Ministre Premier avant d’affirmer que le pays va « d’ailleurs mettre en place prochainement les organes statutaires prévus par les textes juridiques régissant le Mécanisme ». Engagées dans cette lancée bien plus que positive et nécessaire à quelques jours de la prise de fonction du Président comorien à la tête de l’UA, les autorités comoriennes promettent de ne ménager aucun effort pour prendre part activement au MAEP et porter le flambeau, en faveur de l’instauration universelle des principes de bonne gouvernance, de la démocratie et de l’Etat de droit sur le continent.

Kamal Gamal/LGDC