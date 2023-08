L’Union des chambres de commerce encourage la Diaspora Comorienne à investir dans le Pays

Le 17 août dernier, l’Union des Chambres de Commerce a organisé un événement d’envergure visant à inspirer une vingtaine de jeunes issus de la diaspora comorienne à embrasser l’entrepreneuriat en visitant des entreprises prospères établies par des membres de la diaspora. Sous la bannière du « Diaspora Day », cette initiative avait pour objectif de stimuler les aspirations entrepreneuriales de ces jeunes binationaux et de les encourager à suivre les traces de leurs aînés.

Djamil Boinali, le secrétaire général de l’Union des Chambres de Commerce (UCCIA), a accueilli chaleureusement les participants à cette visite. Devant les médias, il a exposé la philosophie sous-jacente de cette initiative novatrice : diriger ces jeunes vers les entreprises déjà établies par des membres de la diaspora, afin de leur fournir des preuves concrètes des réussites entrepreneuriales réalisées par des jeunes issus de leurs rangs. Ce faisant, il s’agissait également de dévoiler la profonde richesse que regorge le pays. « Ce pays est le vôtre ! Il faut bâtir ensemble son avenir. Vous pouvez être en France et investir aux Comores. Les Comores ont une nature encore vierge qu’il faut préserver et exploiter », a-t-il exhorté.

En amont de la visite, le responsable du secrétariat a pris soin de sensibiliser les jeunes invités quant aux avantages inhérents à investir dans leur propre pays. Il a souligné le rôle crucial joué par l’UCCIA dans le développement économique à travers les secteurs du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture. Travaillant main dans la main avec l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI), l’UCCIA vise à favoriser les initiatives de la diaspora, qui occupe une place significative dans l’économie nationale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Diaspora Day, dont la deuxième édition a adopté le slogan « Je Viens Entreprendre ». L’objectif principal de cette édition était d’attirer la diaspora vers son pays d’origine pour y investir. La Chambre de Commerce souhaite faciliter ces investissements en proposant des mécanismes d’accompagnement et de création d’entreprise. Djamil Boinali a également rappelé les avancées du projet « DJI RUME », qui s’engage à financer les jeunes porteurs de projets et à les accompagner dans la compréhension de l’environnement des affaires local, ainsi que dans la gestion de leurs entreprises.

Cette initiative de l’Union des Chambres de Commerce témoigne de l’engagement envers le développement économique du pays en favorisant l’entrepreneuriat au sein de la diaspora. Elle démontre également la volonté de créer des passerelles entre les jeunes générations et leurs aînés prospères, en encourageant un héritage entrepreneurial durable et fructueux pour l’avenir des Comores.

Misbah Said