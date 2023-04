L’Union africaine s’attaque aux défis majeurs sous la présidence comorienne

Le 23 mars, Azali Assoumani, président en exercice de l’Union africaine (UA), a officiellement lancé les travaux marquant le début de son mandat à Addis-Abeba. Le nouveau bureau de l’UA a abordé des questions cruciales, notamment la stabilisation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, ainsi que le conflit autour du Barrage de la Renaissance. Le président Assoumani a également exprimé sa solidarité aux pays touchés par de violentes inondations, comme le Malawi, le Mozambique et Madagascar.

Le premier vice-président, représentant l’Afrique du Nord, n’a pas encore été désigné, mais cela n’empêche pas la poursuite des travaux du bureau. La première réunion du bureau s’est déroulée dans un contexte africain marqué par des défis en matière de paix, sécurité, développement et bonne gouvernance, ainsi que par un contexte mondial complexe avec la guerre russo-ukrainienne et les changements climatiques.

Le président Assoumani a souligné l’importance de l’unité et de la collaboration pour faire face à ces défis et a appelé ses collègues à privilégier les intérêts des peuples africains. Les travaux de cette première réunion se sont terminés sur une note d’optimisme quant à la capacité des nouveaux membres à travailler ensemble et à respecter l’agenda d’action de l’UA.

Antuf chaharane