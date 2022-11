Loukman Azali en formation à Paris pour devenir colonel

Le fils de son excellence président Azali Assoumani est actuellement à Paris où il bénéficie d’une formation. Loukman Azali Assoumani sera nommé colonel des forces de l’ordre comorienne au terme de sa formation. Une information relayée par un haut gradé.

Sa nomination interviendra l’année prochaine ou en 2024 selon nos sources au sein de l’armée nationale. Le haut gradé précise également que plusieurs hauts gradés militaires sont sous les ordres de Loukman Azali dont Takfine,….. En réalité c’est Loukman Azali qui dirige les militaires comoriens en contrôlant les hauts gradés et ceux qui ne sont pas d’accord sont éloignés.

Please follow and like us: