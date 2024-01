L’ONU condamne fermement les autorités Comoriennes en réponse à la crise électorale

Dans le contexte d’une montée de tensions aux Comores suite à l’élection présidentielle controversée, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un appel fort pour le calme et la retenue. La capitale Moroni, témoignant de manifestations et de troubles publics, s’est retrouvée au cœur des préoccupations internationales. Ce mardi, les rues de Moroni ont été le théâtre de manifestations massives, principalement menées par des jeunes. Des centaines se sont rassemblées pour exprimer leur mécontentement suite à la réélection d’Azali Assoumani, malgré les allégations de fraude et un faible taux de participation. La réponse des forces de sécurité, marquée par l’utilisation de gaz lacrymogènes, a accentué la crise.Dans son discours, M. Türk a souligné l’importance de garantir un environnement sûr pour l’expression libre des opinions et le droit à manifester pacifiquement. Il a mis en exergue le rôle crucial des autorités dans la protection de ces droits fondamentaux, tout en appelant les manifestants à éviter toute forme de violence.La situation s’est aggravée avec des incidents de pillage et d’incendies de bâtiments publics à Moroni.

Le Haut-Commissaire a condamné ces actes, tout en insistant sur la nécessité de respecter le droit de manifester pacifiquement. La situation à Moheli, où des femmes manifestantes auraient été ciblées par des gaz lacrymogènes, a également été évoquée avec inquiétude.L’élection de dimanche survient après une période marquée par un rétrécissement de l’espace civique et démocratique, avec des rapports de détentions arbitraires et de disparitions forcées. Les manifestations pacifiques et les rassemblements politiques ont été de facto interdits depuis 2019, limitant sévèrement la liberté d’expression.

Le Haut-Commissaire a appelé le gouvernement à promouvoir un climat de démocratie et de pluralisme. Il a souligné la nécessité de dialoguer, de mettre fin aux violations des droits humains et d’instaurer un climat propice à la justice et à la responsabilité.En conclusion, M. Türk a insisté sur l’urgence d’ouvrir un nouveau chapitre pour les Comores, basé sur le pluralisme, la liberté d’expression, la justice et la responsabilité. Seule cette voie, selon lui, pourra mener à la réalisation de la démocratie dans le pays.

