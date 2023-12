L’Île de Mohéli devra attendre jusqu’en 2039 pour présider l’Union des Comores

L’Union des Comores, un archipel dans l’océan Indien, a adopté un système de présidence tournante unique, qui a été récemment modifié par la Constitution de 2018. Selon ce système, la présidence de l’Union des Comores est partagée entre les trois îles principales – Grande Comore (Ngazidja), Anjouan (Ndzuwani) et Mohéli (Mwali) – sur une base rotationnelle. Cette disposition vise à assurer une représentation équilibrée et à promouvoir l’unité nationale dans un pays marqué par des tensions et des crises politiques par le passé.

Selon les informations actuelles et le calendrier spécifié, l’île de Grande Comore, avec le Président Azali Assoumani réélu en 2019, a commencé son mandat actuel en 2019. Suite à la réforme de la Constitution de 2018, qui permet le renouvellement consécutif du mandat présidentiel, le mandat actuel de Grande Comore devrait se prolonger jusqu’en 2029

Ensuite, selon le principe de la présidence tournante, ce sera au tour de l’île d’Anjouan d’avoir un président originaire de l’île. Si nous suivons le même schéma de mandat de 10 ans (un mandat initial de 5 ans suivi d’un renouvellement), l’île d’Anjouan devrait assurer la présidence de 2029 à 2039.

Cela signifie que l’île de Mohéli, la troisième île principale de l’Union des Comores, devra attendre jusqu’en 2039 pour avoir la possibilité d’élire un président originaire de son île. Cette longue attente soulève des questions importantes sur l’équité et la représentation dans le système politique des Comores, en particulier pour les habitants de Mohéli, qui pourraient se sentir marginalisés dans cette configuration.

Le système de présidence tournante des Comores, bien qu’unique et conçu pour promouvoir l’équité entre les îles, pose donc des défis en termes de représentation équilibrée et de satisfaction des aspirations politiques de chaque île. La situation de Mohéli, en particulier, met en lumière les tensions inhérentes à un tel système, où l’équilibre entre unité nationale et représentation locale demeure un sujet complexe et sensible.

