L’expulsion des comoriens de Mayotte touche l’identité et la souveraineté des Comores

Ce vendredi 28 avril 2023, les autorités insulaires d’Anjouan ont organisé une marche pacifique à « Wuambushu » en soutien aux propositions du gouvernement et de l’Assemblée nationale comorienne concernant l’expulsion des Comoriens résidant à Mayotte, une île comorienne occupée illégalement par la France et qui est située à quelques kilomètres de l’archipel comorien.

Les Maires et l’Exécutif d’Anjouan ont ainsi montré leur solidarité avec le pouvoir central dans cette question épineuse, qui divise la France et les Comores depuis des décennies. L’expulsion des Comoriens de Mayotte est en effet une question sensible, qui touche directement l’identité et la souveraineté des Comores.

La marche pacifique organisée par les autorités d’Anjouan à « Wuambushu » montre que la question de l’expulsion des Comoriens de Mayotte l’unité nationale sur cette question.



Soibah Said, journaliste comoresinfos