L’excellence comorienne dans les nouvelles technologies en finale de la Web Cup 2023.

La technologie aux Comores n’est pas une chimère; elle est une réalité vibrante que l’équipe Comdev incarne avec éclat. Sélectionnés pour la finale régionale de la Web Cup 2023 à Madagascar, ces jeunes Comoriens sont en train de redéfinir le paysage numérique de leur nation.

L’équipe Comdev, composée de Soulaiman Rayane, Samirdine Ahamedi, Abdoul-walid Hassani et Nadhouimata Ahamada Hassani, a surmonté les obstacles pour s’installer parmi les finalistes, démontrant que le talent technologique aux Comores est abondant et ne demande qu’à être canalisé. Après avoir triomphé lors de la phase nationale en créant un site web en 24 heures, ils affrontent maintenant des équipes de Mayotte, Maurice, Seychelles, Madagascar et La Réunion.

Chamsoudine Soudjay, secrétaire général de l’Association comorienne des Tic, a exprimé son optimisme: « C’est un honneur pour nos couleurs nationales. Cela montre que nous avons des talents en abondance, surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies. »

Mais ce n’est pas simplement une question de compétition; c’est une affirmation audacieuse du potentiel inexploité aux Comores. Dans un archipel où les ressources sont souvent limitées, la technologie peut servir de levier pour le développement socio-économique. Il est donc impératif que ces talents reçoivent le soutien institutionnel et l’encadrement nécessaires pour s’épanouir pleinement et positionner les Comores comme un acteur clé dans l’économie numérique globale.

En somme, l’histoire de Comdev n’est pas un épisode isolé; elle est un reflet du potentiel technologique comorien qui n’attend que d’être dévoilé au monde.

ANTUF Chaharane