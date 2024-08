Les trois problèmes majeurs de la diaspora pour entreprendre aux Comores : logement, enregistrement d’entreprises et location de voitures

Comor’Lab, en partenariat avec l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (UCCIA), a récemment organisé un atelier pour discuter des opportunités et défis pour les entrepreneurs, en particulier ceux issus de la diaspora comorienne. Cet événement a mis en lumière les principaux obstacles rencontrés par les expatriés souhaitant investir et entreprendre aux Comores.

Selon l’enquête menée par nos confrères d’Alwatwan, les trois principales difficultés identifiées sont le logement, l’enregistrement des entreprises et la location de voitures.

Dans le cadre de sa mission visant à soutenir les professionnels du numérique et à mutualiser les ressources logistiques pour favoriser le développement des compétences, Comor’Lab a organisé ce premier événement d’échange dans ses locaux. L’objectif était de sensibiliser et de promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement aux Comores.

Youssouf Abdoulmadjid, directeur opérationnel de Comor’Lab, a expliqué : « Après avoir échangé avec des Comoriens résidant en France et originaires des trois îles, nous avons constaté que les principaux obstacles à l’investissement étaient le logement, l’enregistrement des entreprises et la location de voitures. » Pour répondre à ces défis, la plateforme Daraja a été créée. Elle vise à accompagner les entrepreneurs dans la recherche de logements, de voitures de location et de lieux de loisirs aux Comores.

« À travers Daraja, nous voulons résoudre ces problèmes en offrant un service collaboratif avec diverses entreprises, notamment pour des études de marché », a ajouté Youssouf Abdoulmadjid.

Alawiya Idriss, une entrepreneure de la diaspora et fondatrice de l’entreprise Wiya, a partagé son expérience. « J’ai commencé à travailler en famille, dans l’hôtellerie, avant de lancer une plateforme digitale en réponse aux besoins identifiés après la période de la Covid-19. Notre plateforme, en place depuis quatre ans, permet aux utilisateurs de trouver et réserver divers services comme des robes de mariage, des costumes, et des services de coiffure ou maquillage. »

L’analyse de la rédaction s’oriente vers la suggestion suivante: la mutualisation des problématiques et des solutions. Cette approche collaborative est une réponse positive aux défis rencontrés par la diaspora entrepreneuriale. En mutualisant les ressources et les compétences, les entrepreneurs peuvent non seulement surmonter les obstacles actuels, mais aussi créer un environnement plus favorable à l’investissement et à l’innovation aux Comores.

En conclusion, l’initiative de Comor’Lab et l’accent mis sur la mutualisation des solutions peut être une avancée significative pour faciliter l’entrepreneuriat des membres de la diaspora comorienne.

ANTUF Chaharane