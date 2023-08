Les travailleurs Comoriens: ils tiennent à eux seuls le pays débout.

Les Comores, tel un arbre robuste, tiennent grâce à ses racines profondes: ses travailleurs. Que ce soit à l’intérieur du pays où les enseignants, artisans et petits commerçants font preuve d’une résilience hors norme, ou à l’extérieur où les Comoriens de la diaspora, notamment en France, travaillent sans relâche. Ces travailleurs expatriés jouent un rôle crucial non seulement en envoyant de l’argent au pays, mais aussi en s’investissant activement dans le développement communautaire. Grâce à eux, des hôpitaux voient le jour, des routes sont construites et des infrastructures villageoises essentielles sont érigées.

La majorité des Comoriens, qu’ils soient dans l’archipel ou à l’étranger, respectent leur part du contrat social, contribuant ainsi à l’épanouissement et à la croissance de la nation. Cependant, une exception notable vient ternir ce tableau: la classe politique. Plutôt que de servir véritablement le pays, nombreux sont ceux qui feignent de travailler, se contentant de donner l’illusion d’un engagement.

Il est crucial de saluer et de reconnaître l’importance des vrais travailleurs comoriens, ces héros du quotidien qui, malgré les obstacles, continuent de porter haut les couleurs de leur pays. Par contre, il est tout aussi essentiel de demander des comptes à nos dirigeants, pour qu’ils soient réellement à la hauteur des espoirs de leur peuple.

ANTUF Chaharane