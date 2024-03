Les subventions aux intrants agricoles aux Comores : un pas vers la sécurité alimentaire et la croissance économique

Une initiative récente aux Comores vise à accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire grâce aux subventions d’intrants agricoles. Ce développement a été discuté lors d’un atelier tenu le 29 février 2024, à l’hôtel Retaj de Moroni.

L’objectif du projet est de créer une politique nationale de subvention des intrants agricoles fondée sur les stratégies et les documents de politique nationaux et régionaux de développement, tels que le Plan Comores émergent (PCE) et le Programme de développement détaillé de l’agriculture africaine (PDDAA). Cette politique vise à promouvoir le développement de l’agriculture, en particulier dans les filières ciblées.

Le Dr Abdou Katibou, un consultant recruté par voie de concours international, est chargé d’analyser la rentabilité du programme proposé de subvention des intrants agricoles et de proposer des directives pour sa mise en œuvre. Les tâches du consultant comprennent la proposition d’un mécanisme de subvention adapté au contexte comorien et la suggestion de cultures à subventionner.

La politique proposée devrait conduire à une augmentation de la productivité agricole, à une amélioration de la sécurité alimentaire et à une croissance économique favorable aux pauvres. Les subventions sur les intrants agricoles peuvent réduire de manière significative les coûts supportés par les agriculteurs, ce qui permet d’améliorer leur performance.

Le projet est financé par la Banque africaine de développement (AfDB) et s’inscrit dans l’objectif de la banque de promouvoir le développement agricole durable en Afrique.

ANTUF Chaharane