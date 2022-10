Les retraités montent au créneau

Rien ne va plus entre le ministère des finances et les retraités. Ce mardi, ces derniers ont improvisé un point de presse à l’intérieur même du bâtiment de la Caisse des retraites, pour montrer leur mécontentement.

La situation est quasiment intenable pour les retraités. Il ne pouvait pas en être autrement avec presque 4 mois d’arriérés de leur pension, vivre pour eux ressemble à s’y méprendre à un parcours du combattant. Avec une pension de misère qui ne tombe pas tous les mois, nos aînés ont du mal à joindre les deux bouts. Avec des montants qui peuvent descendre jusqu’à 8000 FC, c’est à dire moins que ce que vaut aujourd’hui un sac de riz (9000 FC) de 25 kg. Une situation qui doit impérativement alerter le gouvernement pour éviter qu’un nouveau front de revendication ne s’ouvre et radicalise un peu plus une situation sociale au bord de l’explosion. C’est donc dans les locaux de la caisse des retraites que la presse a été conviée.

« Nous avons convoqué les médias afin qu’ils soient nos relais pour communiquer au monde entier la situation que vit le retraité comorien », ont-ils lancé en substance. Durant cette rencontre avec la presse, les retraités ont crié haut et fort leurs revendications, en indexant le ministère des finances comme étant le principal responsable de leur malheur. « Tout ce qui nous arrivent, nous l’imputons à la seule responsabilité du ministère des finances en l’occurrence le ministre qui est le président du conseil d’administration », ont-ils poursuivi.

Avec des mots très durs, les anciens ont dépeint la relation qu’ils ont avec leur ministère de tutelle. « Nous dénonçons l’incompétence, l’arrogance mais surtout le manque de respect dont nous faisons l’objet de la part du ministre des finances qui ne daigne même pas nous recevoir », ont-ils ajouté. Ce manque de réactivité du ministère des finances est d’autant plus incompréhensible que les solutions de sortie de crise existent belle et bien selon toujours les retraités. « Nous avons des arriérés de cotisations de 6 milliards au trésor public que le gouvernement comorien n’a pas versé », ont-ils précisé. Les retraités demandent à ce qu’une convention soit signée pour que l’Etat puisse à partir de cette manne créer des subventions pour payer chaque mois les pensions des retraités.

« Nous comptons déjà 3 mois d’arriérés de pensions et à la fin de ce mois nous seront à notre quatrième mois », a tenu à préciser l’un d’eux. C’est pourquoi, ils en appellent aux autorités de prendre leurs revendications en considération pour éviter le risque d’un embrasement. En tout cas, ceux qui étaient présents ont juré d’aller jusqu’au bout pour revendiquer leur droit, quitte à y laisser leur vie. « Le temps viendra où nous allons appeler à la mobilisation générale de tous les retraités du pays », ont-ils lancé. Pour l’instant, ils donnent au gouvernement quelques jours pour leur donner satisfaction avant que les choses ne s’enveniment.

AS Badraoui / LGDC

