« Les pèlerins comoriens prêts pour le Hajj : Départ imminent ! le 11 juin »

Les pèlerins comoriens sont désormais fixés sur leur sort. Trois vols assureront la rotation des quelques mille pèlerins inscrits auxquels s’ajoutent les 200 hors quotas accordés par l’Arabie Saoudite, et acceptés par le système. Le départ des pèlerins s’étalera sur trois jours en trois dates distinctes qui vont du 11 au 13 juin.

C’est officiel, la date est connue, le premier contingent des pèlerins comoriens pour l’année 2023 (1444 H) a été divulguée hier par le Directeur de l’Agence nationale du Hajj et du Oumra, Abdoulfatah Saïd. « Le vol des premiers pèlerins comoriens quittera Moroni le 11 juin prochain à 22h du soir. Pour ce premier contingent, ce sont 335 pèlerins qui suivront ce premier vol », s’est exprimé le directeur lors d’un point de presse à la présidence de la République, siège de son bureau. « S’en suivront deux autres vols, le lundi 12 et Mardi 13 avec 335 et 390 pèlerins respectivement » a-t-il poursuivi.

En tout, 1060 pèlerins comoriens devraient effectuer le Hajj au départ de Moroni si l’on s’en tient aux chiffres donnés par la direction du Hajj. Toutefois, au terme des négociations engagées entre les autorités comoriennes et saoudiennes pour l’octroi de quelques 200 autres pèlerins hors quotas, une réponse favorable a été obtenue. « Le chef de l’État a dépêché son directeur de cabinet pour aller discuter avec les autorités saoudiennes afin que nous puissions bénéficier de notre quota habituel de 850 pèlerins, plus un bonus de 350 autres », a rappelé le directeur de l’ANHO pour la circonstance.

Le directeur a également mis en garde ceux qui se seraient inscrits en dehors de l’agence, les prévenant de ne pas se plaindre s’ils ne figurent pas dans la liste des pèlerins retenus. Il a souligné que la seule façon d’être certain d’être inscrit est de le faire auprès de l’autorité compétente, que ce soit directement ou par le biais des agences habilitées.

Profitant de cette occasion, le directeur a vivement dénoncé le piratage du site de l’ANHO par des individus malveillants qui ont diffusé des images inappropriées. « Je condamne fermement le piratage de notre site par des personnes mal intentionnées qui ont diffusé des photos sans aucun lien avec notre travail quotidien », a-t-il martelé. Si tout se passe bien, le retour des pèlerins comoriens est prévu pour le 3 juillet prochain, selon Abdoulfatah Saïd.



Soibah Said