Les organisations de la société civile sont formés pour former

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement de la gouvernance locale en Union des Comores ,la CEDAC ( l’Association pour l’enfance et le développement communautaire ) poursuit ses ateliers de formations de Formateurs pour les organisations de la société civile de base.



L’atelier de formation s’est organisé à la salle multifonctionnelle du 27 et 28 mai 2021. Au total, 17 personnes dont 12 choisis dans les 6 communes de Mohéli, 4 participants désignés par la maison de la société civile de Mohéli (Mosc Mohéli) et le Responsable chargé des affaires municipales de l’Ile de Mohéli.

Le consultant formateur Aboubacar Abdou Moussa,lors d’une formation de deux jours à la salle multifonctionnelle, a mis l’accent sur des notions sur l’organisation, et le fonctionnement d’une association, ses fondements, les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux mais aussi et surtout sur la planification des activités, les grandes étapes de l’élaboration d’un budget et l’animation d’une association.

Mohéli matin