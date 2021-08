Les nouveaux chômeurs de la République

Ils sont six à être virés du gouvernement d’Azali Assoumani et pourtant ils ont essayé de se maintenir pour ne pas se retrouver sans travail. Ils seront au chômage dans quelques heures seulement après la passation de pouvoir.

Il s’est battu jusqu’à la dernière minute en organisant une conférence de presse, SAID ALI SAID CHAYHANE,

Ancien Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire est viré et sera disponible pour aller à la place publique de son village. Il était au gouvernement d’Azali depuis 2016 jusqu’en 2021, il a réussi à mettre de côté pour vivre comme un riche millionnaire au chômage.

“Azali est le meilleur président que les Comores ont eu”, il avait déclaré. Malheureusement cette phrase n’a pas sauvé la tête de MOHAMED HOUSSEINI DJAMALILAIL, ancien

Ministre de la Justice, des Affaires Islamiques et de la Fonction Publique chargé des Droits de l’Homme, de la Transparence et des Administrations publiques. Il pourra compter sur les enveloppes des fatiha et des grands mariages pour survivre au chômage.

Il va sûrement retourner à Mutsamudu, AHMED BEN SAÏD JAFFAR, ancien

Ministre des Postes, des Télécommunications, de l’Economie numérique, chargé de l’Information. Il sera impossible de trouver du travail ailleurs que dans la fonction publique.

NOURDINE BEN AHMED, ancien

Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, des Sports, des Arts et de la Culture.

MOINDJIE MOHAMED MOUSSA, ancien Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique.

C’est le chômeur le plus riche, MOHAMED DAOUDOU, ancien

Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, et de l’Administration territoriale chargé des Relations avec les Institutions. Il pourrait être nommé ambassadeur dans quelques jours.

