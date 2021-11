” les membres de Air Darasa qui m’ont critiqué sont des hypocrites ” Djibrile

Le prédicateur et président de l’association Air Darassa répond aux critiques qui lui ont été adressées par les comoriens et les comoriennes suite à la publication des messages vulgaires, misogynes et nauséabondes dans sa page facebook.

En reconnaissant que ” la méthode ” de sa publication n’a pas été la bonne, Said Mohamed Djibrile a quand même adressé un message particulier à ses fans: ” j’ai plus de 100 000 abonnés sur ma pages. Je bloque tous ceux qui m’insultent. Mais je tiens à dire une chose. Les membres de Air qui m’ont critiqué sont des hypocrites. Ils auraient dû m’en parler en privé sur watsapp “, a expliqué le prédicateur hier soir