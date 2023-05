Les liens culturels forts entre Oman et les Comores : une alliance prometteuse à explorer

Le symposium international Union des Comores-Sultanat d’Oman s’est tenu pendant deux jours au Palais de Hamramba, mettant en lumière les affinités culturelles et sociales entre les deux pays. Les discussions ont porté sur la « communication civilisationnelle Omanaise-comorienne » ainsi que sur les « prouesses » du navigateur omanais Ahmed Bin Madjid.

Le ministre comorien de la Culture, Djaanfar Salim Allaoui, a souligné les liens forts entre les Comores et le sultanat d’Oman, renforcés par des aspects historiques, culturels, sociaux et économiques. Depuis des siècles, Oman soutient les Comores dans divers domaines tels que l’éducation, l’énergie et la santé. Les deux pays partagent un riche patrimoine culturel, visible dans l’architecture des mosquées, la cuisine, la danse, les chants et les vêtements.

La présidente de l’Union des Comores par intérim, Loub Yacout Zaidou, a rappelé que les relations fraternelles entre les deux pays sont largement dues aux vagues migratoires pour des raisons commerciales. Les similitudes culturelles sont particulièrement notables dans les domaines vestimentaire et culinaire.

Des conférenciers ont évoqué la présence omanaise aux Comores, notamment à travers le patrimoine architectural des mosquées et des palais royaux. Cette migration entre les deux pays aurait eu lieu avant la colonisation française aux Comores. La religion et la langue arabe sont également des éléments communs renforcés par la présence omanaise aux Comores et en Afrique de l’Est.

ANTUF chaharane