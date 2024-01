Les États-Unis exigent de la CENI une clarification des résultats provisoires des élections comoriennes

L’ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores a publié une déclaration le 19 janvier 2024, suite aux résultats des élections aux Comores. Dans cette déclaration, l’ambassade félicite le peuple et le gouvernement comorien pour avoir maintenu l’ordre et le calme le jour des élections présidentielles et des gouverneurs, malgré les irrégularités notées.

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a, par la suite, annoncé des résultats provisoires qui ont suscité des inquiétudes. Les États-Unis appellent la CENI et les autorités comoriennes à garantir une totale transparence et à clarifier les résultats annoncés le 16 janvier avant la certification par la Cour Suprême, en soulignant l’importance de la clarté sur les résultats initiaux et la participation électorale.

Les États-Unis insistent sur le respect du processus démocratique, de la constitution et de l’état de droit aux Comores pour éviter toute perte de vies et de biens, condamnant toute violence et appelant au calme. Ils exhortent à ce que toutes les plaintes électorales soient résolues légalement.

L’ambassade exprime son espoir que le gouvernement des Comores saisira cette occasion pour renforcer la transparence électorale, la confiance en ses institutions et l’intégrité des élections actuelles et futures.

ANTUF Chaharane