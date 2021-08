Les Etats-Unis déconseillent aux Américains de voyager en France en raison du Covid-19

Le département d’Etat américain a émis un avis de «niveau 4» concernant l’Hexagone, demandant à ses ressortissants de «ne pas voyager» vers la France en raison du nombre de cas de Covid-19. Les autorités américaines ont déconseillé le 9 août à leurs ressortissants de se rendre en France en raison d’une hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l’Hexagone.

Dans un communiqué, le département d’Etat américain a émis un avis de «niveau 4», invitant à «ne pas voyager» vers la France, sur la base d’une mise en garde des centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC). La principale agence sanitaire des Etats-Unis a déconseillé tout voyage à destination de la France tout en invitant toute personne devant s’y rendre à «être complètement vaccinée avant de voyager». Le pass sanitaire est entré le 9 août dans la vie quotidienne des Français alors que le pays fait face à une quatrième vague de cas de Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés ne cesse de s’accroître dans le pays, qui a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 111 000 morts et six millions de cas. Le nombre de contaminations quotidiennes s’élève à nouveau à environ 20 000, mais le nombre de décès demeure faible par rapport aux précédents pics de la pandémie.

