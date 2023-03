Les employés de l’aéroport des Comores demandent le départ de leur directeur général surnommé Poutine

Des employés de l’aéroport des Comores (ADC) ont récemment manifesté pour demander le départ de leur directeur général, qu’ils surnomment Poutine. Selon les manifestants, ce dernier aurait un style de management toxique et ne respecterait pas leurs droits. Ils accusent également le directeur général de sanctionner à tour de bras, ce qui crée un climat de tension au sein de l’aéroport.

Maamoune Chakira, qui a été nommé directeur général il y a plus de six mois, est au cœur de cette controverse. Les employés soutiennent que les sanctions qu’il a imposées sont arbitraires et injustes. Les manifestants estiment que les droits des travailleurs ne sont pas respectés et qu’il est temps que cela change.

La situation est préoccupante car un conflit prolongé pourrait nuire aux activités de l’aéroport et causer des retards et des perturbations pour les passagers. Il est donc important que les autorités compétentes prennent des mesures pour résoudre ce conflit et rétablir un climat de travail harmonieux.

Dans tous les cas, il est clair que le départ de Poutine est une demande forte et unanime des employés de l’aéroport des Comores. Il reste à voir si les autorités prendront des mesures pour répondre à leurs préoccupations et rétablir la paix sociale au sein de l’aéroport.