La mobilisation inédite du peuple comorien face à la crise de Mayotte

Les Comoriens ont souvent été perçus ou se sont considérés comme passifs face à la répression gouvernementale. Néanmoins, durant la crise de Mayotte, où la France a lancé une opération de décasement et d’expulsion des Comoriens, une mobilisation inédite a émergé parmi le peuple, autant à l’intérieur du pays que dans la diaspora. Cette mobilisation révèle que les Comoriens ont la volonté de s’engager pour leur pays, mais leur gouvernement ne leur inspire pas confiance et les maltraite, les poussant à l’apathie.

La culture de solidarité et d’union, un atout pour le développement

Les Comores possèdent une culture de solidarité et d’union que peu de pays ont. Les villages coopèrent pour construire des infrastructures communautaires, comme des mosquées, des hôpitaux et des maisons associatives. Cette culture est un atout pour le développement du pays.

Un appel aux gouvernants

Cet article s’adresse aux gouvernants comoriens : en étant honnêtes et responsables, vous pourriez bénéficier du soutien de la population dans tous les domaines. Les Comoriens ne sont pas passifs, ils sont engagés. Il est temps de vous réconcilier avec votre peuple en les considérant et les respectant, et vous verrez que la population vous soutiendra corps et âme.

ANTUF chaharane