Le Bureau Géologique des Comores (BGC) reconnaît l’importance des ressources minérales pour le développement socio-économique du pays. Un code minier inspiré de la Vision Minière Africaine est en cours d’élaboration pour encadrer l’exploitation de ces richesses. Toutefois, pour protéger et exploiter efficacement ce potentiel minier, plusieurs améliorations sont nécessaires.

Intégrer la géographie et la géologie dans le système éducatif comorien est essentiel pour sensibiliser la population à l’importance de leurs ressources naturelles. Investir dans la formation d’experts qualifiés, tels que des géologues, permettrait une gestion responsable des richesses du sol et du sous-sol. Des campagnes d’information et de sensibilisation pourraient alerter sur les risques liés à la corruption politique et à l’exploitation des ressources par des entreprises internationales véreuses.

En renforçant la coopération régionale et internationale, les Comores pourraient partager les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources naturelles et bénéficier de l’expertise et du soutien technique nécessaires. En mettant en œuvre ces propositions, les Comores pourront exploiter leur potentiel minier pour assurer un développement durable et protéger leurs précieuses ressources naturelles pour les générations futures.

ANTUF Chaharane