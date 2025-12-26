Les Comores tenues en échec par la Zambie, mais toujours en course à condition de battre le Mali

Les Comores ont su résister face à la Zambie et décrocher un match nul qui change la lecture de leur parcours dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Après une entame difficile face au Maroc, ce point pris permet aux Cœlacanthes de rester dans la course et de conserver une chance réelle de qualification avant la dernière journée de la phase de groupes.

Ce résultat n’est pas anodin. Il montre une équipe plus disciplinée, capable de tenir un match sous pression et de ne pas rompre lorsque l’enjeu devient lourd. Sans être spectaculaire, cette prestation offre aux Comores ce qu’il leur fallait absolument à ce stade de la compétition : du temps et de l’espoir. Désormais, le message est clair et partagé par tous : la qualification passera par une victoire contre le Mali lors du dernier match.

Avec un succès face au Mali, les Comores se mettraient dans une position solide pour poursuivre l’aventure, en évitant les calculs trop complexes et en faisant primer le terrain sur les projections. Ce rendez-vous s’annonce comme un véritable match couperet, où chaque détail comptera, mais où les Cœlacanthes auront leur destin entre leurs mains.

Un autre élément peut cependant renforcer encore davantage cette dynamique. Si le Maroc s’impose face au Mali lors du match en cours, le scénario deviendrait particulièrement favorable aux Comores : le Mali serait freiné au classement et arriverait sous forte pression lors du dernier match décisif. Et si le Maroc venait ensuite à battre la Zambie, l’avantage serait encore plus net pour les Cœlacanthes, car cela limiterait directement un concurrent direct dans la course à la qualification. Dans cette configuration, les Comores ne seraient plus seulement dans l’attente d’un miracle, mais face à une opportunité très concrète de se qualifier, à condition de faire le travail sur le terrain.

Said Hassan Oumouri