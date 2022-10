Cosafa U20 Championship: Les Coelacanthes s’imposent pour la deuxième fois consécutive et prennent la tête de leur groupe.

Score final: Comores 🇰🇲 2-0 🇲🇼 Malawi

Yakine Saïd (36′, sp) | Samuel Betombo (84′)

Cmm

Please follow and like us: