Les Comores se préparent pour accueillir les Jeux des îles de l’Océan Indien en 2027

Les Comores sont sur le point de vivre une aventure sportive majeure alors qu’elles se préparent à accueillir les prochains Jeux des îles de l’Océan Indien en 2027. Annoncé lors de la cérémonie de clôture de la précédente édition à Antananarivo, Madagascar, le président du Conseil international des jeux (Cij), Antonio Gopal, a confirmé que l’archipel comorien serait le pays hôte de cet événement prestigieux.

À sept semaines de l’officialisation du projet « Jioi Comores 2027 », le compte à rebours est lancé pour les autorités comoriennes et le Comité national olympique (Cosic). Plusieurs étapes cruciales doivent être franchies pour assurer le succès de cet événement régional. Le Comité d’organisation des jeux des îles (Coji), chargé de gérer et de superviser le projet, doit être mis en place avant décembre prochain. Il regroupera des experts en gestion d’événements sportifs, d’anciens ministres des Sports, des diplomates, des professionnels de l’hôtellerie, des économistes et des hommes d’affaires.

Lors de la première réunion du Conseil international des jeux, qui aura lieu à Moroni en décembre, des experts régionaux élaboreront une feuille de route pour guider les Comores dans la préparation des jeux. Le gouvernement comorien s’engage à mettre en place une équipe dédiée composée des ministères de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur, des Finances et du Tourisme pour coordonner efficacement cette réunion cruciale.

Le président Azali Assoumani, a exprimé sa fierté quant à la perspective d’accueillir les Jeux des îles de l’Océan Indien en 2027. Il a déclaré : « l’Union des Comores sera très heureuse de mettre ses infrastructures, ses sites sportifs, ses capacités organisationnelles ainsi que l’hospitalité et le sens de l’accueil du peuple comorien au service de nos jeunes, pour faire de l’édition 2027 des Jeux des îles, une réussite et élever sur un nouveau palier, les liens d’amitié, de fraternité et de voisinage qui unissent les quatre îles de l’archipel des Comores et les Nations de l’Océan Indien ».

Outre la préparation de l’équipe d’accueil pour le Cij, les Comores doivent également se préparer à présenter les sites sportifs existants sur les îles de Mwali, Ndzuani et Ngazidja. Ayant échoué à deux reprises par le passé dans leur tentative d’accueillir les Jeux, les Comores sont bien conscients qu’ils n’ont pas droit à l’erreur cette fois-ci. Les préparatifs sont déjà en cours, bien avant l’arrivée du Cij en décembre. Les Comores sont déterminées à faire des Jeux des îles de l’Océan Indien 2027 un événement mémorable et un symbole de l’unité dans la région.

Misbah Said