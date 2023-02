Les Comores ratifient enfin la Zone de libre-échange continentale africaine, une stratégie risquée ?

Le président des Comores, Azali Assoumani, a promulgué la Loi n°23-001 du 6 février 2023 autorisant la ratification de l’Accord portant Création de la Zone de libre-échange continentale d’Afrique. Les Comores, signataires de l’accord depuis 2018, ont mis cinq ans pour ratifier le traité, quelques jours avant la prise de la présidence de l’organisation panafricaine par le pays.

Bien que la ratification tardive puisse sembler une stratégie hasardeuse pour un pays avec une industrialisation embryonnaire et fortement dépendant des importations, elle ne concerne que 8% des importations des Comores, selon le dernier rapport annuel de la Banque centrale des Comores. Toutefois, les experts avertissent que cette stratégie à court terme est discutable, car la finalité de la ZLECAF est de stimuler les investissements et l’industrialisation en Afrique, et que les Comores doivent se préparer à une concurrence accrue à long terme. Les décideurs doivent donc s’engager dans une politique d’incitation à la création d’entreprise pour apporter des ressources nouvelles à l’État.

