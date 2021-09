Les Comores , le pays de la fatalité !

Tribune: Les Comores est un pays spécial sur terre. Les Comoriens meurent dans les hôpitaux par manque d’oxygène, de l’électricité , manque de moyens Médicaux et personnels , c’est normal car on peut rien faire, c’est fatal.

Les Comoriens meurent dans les eaux mondiales pour tenter d’une vie meilleure, c’est normal car on peut rien faire.

Le soi disant président a avoué voler toutes les élections présidentielles, législatives, municipales et j’en passe, c’est normal que le peuple COMORIEN reste sans réponse car c’est une fatalité.

Le pseudo président a un salaire de 17 millions par mois sur le pays le plus pauvre au monde + deux salaires que personne ne le sait car c’est lui seul qui fixe ces deux salaires ( ancien président et colonel retraité), c’est normal car c’est une fatalité.

Le pseudo président règne en maître absolu avec ses enfants et ses cousins, les autres soi disant ministres ne sont que des titres officiel mais officieusement ce sont des vaut rien car ils décident rien à part impressionner les Comoriens .

Le pays est complètement ruiné par Azali et sa famille c’est toujours normal car on peut rien faire.

Bref Monsieur Azali a rendu les Comores le pays le plus pessimiste sur terre.

Peuple COMORIEN il est vraiment temps de briser le silence et prendre votre destin en main.

Car Monsieur Azali n’est qu’un ennemi de votre pays. Il se comporte comme un mercenaire d’un pays étranger.

Il n’est pas là pour le pays mais pour sa famille ce qui fait il peut passer 100 ans de règne sans rien faire pour ce pauvre petit pays.

Peuple COMORIEN, vaut mieux mourir à la lutte que de mourir naturel comme une lèche bottes.

Peuple COMORIEN la saule fatalité sur terre n’est que la mort mais jamais le destin d’un pays souverain

Un bon lecteur est celui qui fait la moitié de son livre .

Ahmed ISSA Paris