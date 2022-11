Les Comores font une cérémonie pour avoir reçu 3 drones

Le pays organise une cérémonie pour avoir eu trois drones. Non ce n’est pas une blague, l’armée comorienne a organisé une grosse cérémonie pour recevoir une aide américaine de 3 drones. L’Ambassadrice des USA aux Comores, Mme PIERANGELO et le Genéral Peter BAILEY. Directeur Adjoint de la Division « Stratégie et Programmes de l’US AFRICOM » ont remis ce matin des drônes à la Garde-Côtes de l’Union des Comores, offerts par les États-Unis d’Amérique.

L’armée comorienne est elle incapable d’acheter des drones à 600 euros ? Faut-il organiser toute une cérémonie pour 3 ou 4 drones ?

