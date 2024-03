Les Comores écrasent l’Ouganda 4-0: Une série de victoires historique sous l’ère Cusin.

Dans une performance éblouissante qui a surpris les amateurs de football, l’équipe nationale des Comores a infligé une lourde défaite à l’Ouganda lors d’un match amical international. La rencontre, qui s’est déroulée au Maroc, a vu les Comoriens dominer de manière spectaculaire leur adversaire, marquant quatre buts sans réplique. Avec un score final de 4-0, les Comores ont démontré leur puissance et leur cohésion sur le terrain.

Cette victoire marque le quatrième succès consécutif pour les Comores, un exploit inédit dans l’histoire de leur sélection. Jamais auparavant la nation insulaire n’avait connu une telle série de victoires, témoignant ainsi d’une amélioration significative de ses performances sur la scène internationale.

Le prochain adversaire des Comores sera l’Angola, une équipe qui a fait forte impression lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Ce match qui aura lieu le 25 mars 2024 représente un véritable défi pour les Comoriens, leur permettant de mesurer leur niveau face à un concurrent réputé plus solide. La confrontation avec l’Angola est attendue avec impatience, tant elle promet d’être un baromètre précieux pour évaluer les progrès des Comores.

L’amélioration notable des performances de l’équipe comorienne coïncide avec l’arrivée de Stephano Cusin au poste d’entraîneur. Sous sa houlette, la sélection comorienne semble s’être métamorphosée, affichant une assurance et une efficacité qui lui faisaient défaut par le passé. L’impact de Cusin est indéniable, et son approche tactique ainsi que sa gestion de l’équipe ont clairement porté leurs fruits, comme en témoigne la récente série de victoires.

Alors que les Comores continuent de préparer leur prochaine rencontre avec l’Angola, l’optimisme est de mise. Cette prochaine échéance sera décisive pour confirmer leur montée en puissance et établir leur statut sur le continent africain. La rencontre contre l’Angola n’est pas seulement un test sportif; elle représente également une occasion pour les Comores de montrer leur évolution et de rêver plus grand sur la scène internationale.

