Les Comores demandent l’inscription de leurs médinas au patrimoine mondial de l’UNESCO

Un moment historique pour les Comores. Ce lundi, à Paris, le Président Azali Assoumani a officiellement déposé la candidature des médinas des sultanats historiques des Comores pour leur inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la Directrice Générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et de nombreux ambassadeurs africains et arabes. Ce dépôt de candidature marque une avancée majeure dans la reconnaissance de la richesse culturelle et architecturale de l’archipel.

Les médinas comoriennes témoignent d’un passé prestigieux, façonné par les influences africaines, asiatiques et arabes. Cette diversité se retrouve dans l’architecture, les traditions et le mode de vie des habitants, constituant un patrimoine unique et méconnu à l’échelle internationale.

L’inscription au patrimoine mondial offrirait aux Comores une visibilité accrue et des opportunités de préservation et de valorisation de ces sites historiques. C’est une étape décisive vers la sauvegarde et la transmission de cette richesse aux générations futures.

Avec cette initiative, les Comores affirment leur place sur la scène culturelle mondiale et renforcent leur engagement envers la préservation de leur héritage.



Misbah Said