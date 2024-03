Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a récemment publié l’Indice de Développement Humain (IDH) pour 2022, plaçant les Comores à la 152e position sur 193 pays, avec un score de 0,586. Cette légère hausse par rapport au score de 0,581 en 2021 indique une progression modeste dans le développement humain du pays. L’IDH, un indicateur composite mesurant le bien-être et le niveau de développement économique et social, prend en compte des facteurs tels que le PIB par habitant, l’espérance de vie et le niveau d’éducation, tout en intégrant des aspects comme l’inégalité des genres et différentes dimensions de la pauvreté.

Malgré cette amélioration, les Comores restent loin derrière les Seychelles, qui avec un IDH de 0,785 se classent au 72e rang et entrent dans la catégorie des pays à développement humain élevé. Ce contraste souligne les défis auxquels sont confrontés les Comores, notamment en termes de développement équitable et inclusif.

Les autorités comoriennes, souvent critiquées pour leur gestion politique, sont confrontées à la réalité de ces chiffres qui mettent en lumière une dynamique de développement qui semble bénéficier principalement à une élite restreinte. Cette situation contraste fortement avec les ambitions de progrès et d’émergence prônées par le discours politique local.

En outre, l’indice de puissance des passeports pour 2024 place les Comores au 166e rang mondial, révélant les obstacles auxquels les entrepreneurs comoriens sont confrontés pour étendre leurs activités à l’international. Avec seulement 31 pays accessibles sans visa pour les détenteurs d’un passeport comorien – contre 104 et 102 pour les Seychelles et Maurice, respectivement –, cette position reflète les défis diplomatiques et de développement auxquels le pays doit faire face.

Cette évaluation met en évidence les multiples dimensions du développement humain et souligne l’importance d’une approche holistique pour surmonter les obstacles au progrès. Pour les Comores, l’enjeu est de taille : il s’agit de capitaliser sur les améliorations de l’IDH tout en s’attaquant aux inégalités profondes et en renforçant sa présence sur la scène internationale.

ANTUF Chaharane