les Comores classé parmi les Champions de la corruption dans le monde .

Les Comores sont à nouveau considérées parmi les pays les plus corrompus du monde, selon l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) publié par Transparency International. Avec un score de 19 sur 100, les Comores figurent parmi les 5 pays les plus corrompus en Afrique subsaharienne. Cette situation est qualifiée de « historiquement faible » dans le rapport et est un recul par rapport à l’année précédente.

Malheureusement, l’Indice de la Fondation Mo Ibrahim pour la Gouvernance en Afrique publié en janvier également montre un climat de gouvernance préoccupant pour l’appareil étatique.

Les conflits violents et l’instabilité qui touchent de nombreux pays de la région, qu’ils soient causés par des coups d’État militaires, de l’extrémisme, de la terreur ou de la criminalité, ne font qu’alimenter la corruption selon Transparency International. Ceux-ci sont des facteurs qui font que près de 90% des pays de la région se classent en dessous de la moyenne.

L’enquête sur la corruption effectuée par Transparency International se concentre sur l’administration publique et évalue la corruption dans le secteur public. Les marchés publics sont le domaine de prédilection de la corruption aux Comores, permettant aux décideurs politiques de faire gagner des sommes énormes à des amis politiques. Les États doivent donc agir sans plus tarder pour rendre leurs systèmes de passation de marchés publics plus transparents.

Cependant, l’intégrité en politique est cruciale pour mettre fin à la corruption, et les autorités aux Comores doivent montrer un engagement sérieux pour lutter contre la corruption. Les citoyens méritent mieux qu’un gouvernement opaque et corrompu. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour combattre la corruption et améliorer la qualité de vie pour les habitants des Comores