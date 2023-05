Les Comores, ça se menace : le député de Mayotte exige le retrait de la nationalité française à Moustadrane, Fakridinne, dhoulkamal

Le député de Mayotte, Mansour Kamardine, demande des mesures strictes en réaction à l’opération Wuambushu et à la mauvaise volonté des autorités comoriennes, notamment en retirant la nationalité française de hauts responsables comoriens possédant la double nationalité.

Dans un communiqué, Mansour Kamardine souligne que les autorités comoriennes ne respectent pas leurs engagements de 2019 et refusent la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière à Mayotte. Il demande donc au gouvernement français d’agir avec fermeté et de retirer la nationalité française aux ministres et hauts responsables comoriens concernés.

Parmi les personnes visées, on trouve Fakridine Mahamoud, ministre de l’intérieur, Dhoihir Dhoulkamal, ministre des affaires étrangères des Comores, et Moustadroine Abdou, président de l’Assemblée de l’Union des Comores, qui ont tous participé activement à la résistance contre l’opération Wuambushu et l’appartenance de Mayotte à la France.

Le député Kamardine sollicite également la fermeture du service des étrangers de la préfecture de Mayotte, la suspension de toute instruction de titre de séjour et la fermeture complète du service des visas de l’ambassade de France à Moroni. Il demande la suspension des visas à destination de Mayotte ou de toute autre partie du territoire français pour les ressortissants comoriens.

Enfin, il propose de suspendre les transferts financiers de la France aux Comores, représentant près du quart du PIB comorien, et d’exiger que tout ressortissant comorien sollicitant un visa ou un titre de séjour pour la France reconnaisse par écrit l’appartenance de Mayotte à la France, sous peine de rejet de sa demande.

Est ce que la détermination des dirigeants Comoriens va fondre comme neige au soleil à la première salve de menace? Affaires à suivre.

ANTUF chaharane