Les Cœlacanthes des Comores affrontent la Zambie en match retour à Maluzini, ce 9 septembre.

À l’aube de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, Younes Zerdouk, le sélectionneur des Cœlacanthes des Comores, a dévoilé sa liste de joueurs pour le match contre la Zambie. Malgré l’absence de figures clés telles qu’Iyad Mohamed, Mohamed Youssouf et Faïz Selemani à cause de blessures, Zerdouk a fait appel à 24 joueurs, dont trois nouvelles recrues.

Parmi les nouveaux venus, Affane Saïd Djambae, attaquant du Djabal FC, fera ses débuts en équipe première. Raimane Daou, des U21, et Yannis Kari joueront également pour la première fois pour les Comores. On note aussi le retour d’Aymeric Ahmed et de Zaïd Amir.

Les Comores, avec actuellement six points, visent à terminer ces éliminatoires sur une note haute et à égaler leur performance précédente. Le match contre la Zambie aura lieu le 9 septembre à Maluzini. Lors de leur précédente rencontre à Lusaka, la Zambie avait battu les Comores 2-1.

ANTUF Chaharane