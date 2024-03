Les cœlacanthes affronteront l’Ouganda et l’Angola pendant le mois de Ramadan.

Pendant la période du 18 au 26 mars, les passionnés de football auront les yeux rivés sur le Grand Stade de Marrakech. C’est là que les Cœlacanthes, l’équipe nationale de football des Comores, se mesureront à deux adversaires redoutables : les Cranes de l’Ouganda et les Palancas Negras de l’Angola.

Les Détails des Matchs

– Date et Heure :

– Le 22 mars, les Comores affronteront les Cranes de l’Ouganda à 21h heure locale (soit 00h GMT+3).

– Le 25 mars, ce sera au tour des Comores de se mesurer aux Palancas Negras de l’Angola, toujours à 21h heure locale.

Ces matchs amicaux sont l’occasion pour les Cœlacanthes de montrer leur talent et leur détermination sur la scène internationale. La Fédération de Football des Comores (FFC) a annoncé ces rencontres, et les supporters attendent avec impatience de voir leurs héros en action.

Cependant, le fait que ces matchs se déroulent pendant le mois de Ramadan soulève des questions sur la forme physique des joueurs. Les Comores étant un pays musulman, de nombreux joueurs observeront le jeûne quotidien pendant cette période sacrée. Le jeûne peut affecter l’endurance et la performance athlétique, car les joueurs s’abstiennent de manger et de boire pendant les heures de jour.

Les entraîneurs et le staff médical devront gérer attentivement la préparation des joueurs, en tenant compte des exigences du Ramadan. L’hydratation, la nutrition et le repos seront essentiels pour maintenir leur niveau de forme optimal. Espérons que les Cœlacanthes relèveront ce défi avec succès et représenteront fièrement leur pays pendant cette période spéciale.

Saïd Hassan Oumouri