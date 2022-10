Depuis quelques semaines, les boulangeries font face à une pénurie de farine. Cette situation pousse certaines boulangeries à tourner à bas régime voire fermer temporairement.

Selon ces derniers, cette pénurie est provoquée par une rupture d’approvisionnement par les grands importateurs.

Pour l’heure le prix du pain reste inchangé suite au renouvèlement, en septembre dernier d’un accord de subvention du prix de la farine par le gouvernement.

CMM

