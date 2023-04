Les autorités comoriennes se mobilisent pour soutenir les étudiants au Soudan en pleine guerre.

L’Association des étudiants comoriens du Soudan a mis en place une cellule de crise en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pour aider les 228 étudiants comoriens actuellement au Soudan et apaiser leurs familles. Cette décision fait suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Les étudiants, majoritairement inscrits à l’Université internationale d’Afrique, vivent dans la peur et ont des difficultés à sortir pour faire leurs courses et préparer le jeûne de Ramadhwani.

Les membres de l’association ont évoqué l’impossibilité d’accréditer un ambassadeur des Comores au Soudan durant cette crise. Ils ont suggéré que le gouvernement comorien engage des négociations avec d’autres pays amis pour assurer la sécurité et le soutien des étudiants. Si la situation devient plus grave, l’association demandera l’évacuation des étudiants vers un autre pays arabe pour leur permettre de terminer leurs études.

Amir Assoumani, ancien président des étudiants comoriens au Soudan, appelle au calme et à la vigilance, assurant que l’association et le gouvernement feront tout leur possible pour protéger et soutenir les étudiants comoriens au Soudan.

Saïd hassane Oumouri