L’Égypte élimine le Cameroun, la Covid-19 et la caf n’ont pas sauvé le pays hôte

C’est une très bonne nouvelle pour la CAN. L’Égypte s’est qualifiée pour la finale de la CAN en s’imposant aux tirs au but face au Cameroun (0-0 a.p., 3-1 aux t.a.b.). Cette élimination va enfin permettre une finale sans soupçon de tricherie.

Le rêve du Cameroun s’est effondré ce lundi. Les Lions Indomptables s’imaginaient déjà en héros de tout un peuple avec le trophée entre les mains, dimanche sur leurs terres au Stade Olembé, mais ce sont les Égyptiens, admirables de courage et de résilience, qui ont gagné le droit de défier le Sénégal en finale.

Portés par 25 000 supporters, les Camerounais n’ont jamais su trouver la faille et se sont effondrés face aux Pharaons lors de tirs au but ô combien cruels pour eux (0-0 a.p., 1-3 aux t.a.b.).

Le pays hôte est soupçonné d’avoir magouillé plusieurs matchs en utilisant la Covid-19 pour décimer ses adversaires. Tout retiendra le cas des Comores privées de 12 joueurs.