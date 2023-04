L’école d’excellence : GSFA 37 ans de succès et d’innovation pédagogique.

Le Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamide (Gsfa) célèbre ses 37 ans d’existence, marqués par d’excellents résultats aux examens nationaux et une réputation d’établissement innovant et performant. Le taux de réussite atteint 100% pour la série C au baccalauréat, tandis que les autres séries affichent des résultats proches de 97-98%.

Le Gsfa a également remporté de nombreux trophées lors de jeux et concours organisés localement et internationalement, comme le prestigieux prix de l’éloquence de l’Océan Indien en 2022. L’établissement compte actuellement 1 717 élèves, répartis entre la maternelle et la terminale, dont une majorité de filles (914 contre 803 garçons).

Le secret du succès de l’école repose en grande partie sur la vision et le dévouement de son ancien directeur, Ali Mzé, qui a œuvré pour faire du Gsfa la meilleure école des Comores. La sélection rigoureuse des enseignants, basée uniquement sur leur compétence, a également contribué à la réussite de l’établissement.

Aujourd’hui, de nombreux cadres comoriens, tant au niveau national qu’international, sont issus du Gsfa. L’école est devenue le choix privilégié pour la classe moyenne des cadres comoriens et continue d’inspirer les nouvelles générations d’élèves.

