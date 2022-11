L’eau pour bientôt à Selea et Nioumadzaha Bambao

Les agents de la société nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE) ont retroussé les manches depuis samedi dernier pour que deux localités de Bambao puissent avoir accès à l’eau. Selon le directeur général, les travaux techniques se poursuivent et l’eau devrait bientôt couler sous les robinets de Séléa et Nioumadzaha.

La SONEDE peine à approvisionner de manière normale l’eau dans les différentes régions. Après plus de six mois que Selea et Nioumadzaha Bambao n’ont pas vu l’eau, un accord de principe a été trouvé entre ladite société et les deux villages, et la SONEDE s’engage pour que l’eau coule sous leurs robinets dans quelques jours. Depuis, leurs agents ont retroussé les manches pour que ces deux localités puissent avoir de l’eau. Selon le directeur général Soundi Goulam, les travaux techniques continuent.

« Comme c’est mentionné dans la loi portant code de l’eau, toute source d’eau qui se trouve dans le pays doit être gérée par la Sonede pour qu’elle soit protégée et sécurisée, et surtout traitée dans un environnement sain et pour un bon usage. Mais, il y a des difficultés entre nous et les deux villages et on vient d’avoir un accord de principe. La société s’engage pour que l’eau coule », promet le patron de l’entreprise publique.

Selon lui, l’eau est indispensable, une substance vitale et c’est pour cette raison que nous ne pouvons pas rester encore longtemps en laissant ces populations sans eau. « Il faut savoir que ce ne sont pas des travaux faciles. Ces techniciens risquent leur vie chaque jour pour que la population ait de l’eau. Une fois qu’il y a un problème, ils descendent dans un puits de 60 mètres juste pour voir ce qu’il se passe. C’est un risque et je tiens à les saluer pour leur dévouement », souligne-t-il.

Pour le moment, la société a déployé des agents dans ces deux localités pour faire un recensement afin de savoir qui avait de l’eau et qui n’en avait pas. « Ce recensement nous permettra de faire une évaluation des besoins de nos clients. Ainsi, une fois les travaux techniques achevés et que l’eau commence à couler, on n’aura pas de problème pour établir une liste de nos clients et identifier ceux qui n’ont pas un branchement », conclut-il.

Nassuf Ben Amad / LGDC