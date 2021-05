Le torchon brûle entre le président de l’assemblée nationale et certains députés de la nation.

Élu président de l’assemblée nationale il y a un peu plus d un an , Moustadrane Abdou ne fait absolument pas l’unanimité à l’assemblée ces derniers temps à cause de ses mauvaises jugements et décisions.

Selon nos informations, le président ne s’attend pas du tout avec certains députés à cause de leurs relations avec le ministre des finances Said ali chayhane. Ce dernier aurait refusé une demande de la part du super président et depuis ce refus rien ne va entre-eux et certains députés payent les peaux cassés.

Le mois de janvier dernier,le président à signé un arrêté portant mise en place de la sélection comorienne de parlement à la conférence islamique de Teheran.

Les 4 députés cités dans cet arrêté sont ceux qui devaient voyager pour Téhéran, or aucun ne fera parti de la délégation. On vous donnera bientôt la liste choisie par le puissant président pour représenter les comores.

Le président de l’assemblée nationale a désigné des personnes qu’il juge assujettis à ses désirs.

Que ce passe-t-il à l’assemblée nationale ?

Depuis la rupture du jeûne du ramadan des députés, le secrétaire général du CRC et le ministre des finances, avaient cru que la discrimination contre certains députés avait pris fin. Une chose qui étonne certains personnes du gouvernement. Le président de l’assemblée a -t- il le droit de ne pas respecter ses propres arrêtés ?

A faire à suivre …