Le super pouvoir de la manipulation des images

Le super pouvoir du pouvoir dans la manipulation des images.

La technique du pouvoir en place depuis pal de temps, consiste de s’assoir au côté des opposants en vu de se faire prendre en photo ou en vidéo dans les cérémonies de maoulides et de mariages , leurs façon à eux de semer le doute entre les opposants puis entre les mêmes opposants et le peuple.



Ahmed Baroine est un grand notable de la grande Comore, surtout de Moroni, membre de famille de Ahmed Ali Amir, donc naturellement devrait se rendre dans ce qu’ils appellent là bas << mtriyo dahoni >> et c’est à cet occasion de joie que l’autre a saisi l’instant précieux pour forcer une prise de photo afin éterniser le moment magique tout en le berçant d’une chanson à la gloire de sa ville << Mitsoudje >> alors que cette cérémonie se déroulait à Moroni comme ça les plus naïfs peuvent facilement croire que Baroine lu a rendu visite dans sa ville chez elle. Remarque : la courte vidéo presque forcée a été prise de dos pendant un laps de temps où l’on voit l’opposant tenter de prendre les escaliers mais tenue pas la main de l’autre que je ne citerai pas pour des raisons d’éthique. Je me rappelle du jour où l’actuel ministre de la jeunesse et des sport était assis au côté de l’opposant Fahmi Said Ibrahim dans madjilis pour tenter de faire la même chose mais Fami qui à mon avis était au courant de cette technique avait volontairement crispé son beau visage hélas, pour ne laisser apparaître aucune chance au semeur de doute de justement de semer le doute.

John Baloz