Le stade de Malouzini n’est pas rebaptisé Stade iconi Malouzini

Les nouveaux panneaux du stade Onisports de Malouzini ne portent pas la ville d’Iconi malgré la victoire des jeunes d’Iconi sur l’appartenance de Malouzini à la ville d’Iconi.

C’est un dans un communiqué publié dans les réseaux sociaux que le ministère des sports a dévoilé les nouveaux panneaux. Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Stade Omnisports de Malouzini, et après l’installation du premier panneau portant le nom du stade, ce mardi 07 février 2023 les responsables de l’établissement ont réceptionné deux autres panneaux : l’un porte l’image du GOMBESSA et le second rend hommage aux vaillants et valeureux joueurs de l’équipe nationale de football des Comores, les Cœlacanthes.