Le slameur Rahim El Had invité à Bruxelles à l’Agora Jeune citoyen international et à la conférence européenne de la jeunesse

Le jeune artiste slameur comorien, Rahim El Had connu pour son talent exceptionnel, est à Bruxelles depuis le début du mois de mars où il a reçu une invitation prestigieuse à la Conférence européenne de la jeunesse et à l’Agora jeune citoyen international.

Cette opportunité rare lui permettra d’échanger, de se former et de collaborer aux côtés de 60 autres jeunes talentueux de la Francophonie. En plus de cette invitation honorifique, le jeune artiste a également un programme chargé de festivals prévus dans de nombreux endroits à Bruxelles.

Ces événements offriront une plateforme unique pour partager son art, ses idées et sa culture avec un public international diversifié.

Après avoir enrichi son expérience artistique et élargi son réseau lors de ces événements en Europe, le jeune artiste prévoit de revenir aux Comores. Son retour promet d’apporter de nouvelles inspirations et perspectives à son art, tout en renforçant les liens entre les scènes artistiques locales et internationales.

Cette invitation et ce programme chargé illustrent non seulement la reconnaissance du talent du jeune artiste comorien, mais aussi son engagement à promouvoir la culture et l’art des Comores sur la scène mondiale.



Sefrique Abdou