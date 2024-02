Le Scandale à la MECK Moroni : Quand le nouveau logiciel devient le cauchemar des clients

Depuis décembre 2023, la MECK Moroni a annoncé la mise en place d’un logiciel révolutionnaire censé améliorer les transactions internationales et le suivi des membres. Cependant, les clients se retrouvent aujourd’hui avec plus de questions que de réponses, et une inquiétude grandissante quant à leurs intérêts financiers.

L’outil en question, loin de répondre aux besoins des membres, semble être conçu uniquement dans l’intérêt de l’institution elle-même. En effet, aucun membre n’a reçu les intérêts trimestriels dus sur leur compte AMKIBA depuis son déploiement. Pire encore, la MECK Moroni ne semble même pas procéder aux calculs ni aux versements des intérêts, laissant les clients dans l’ombre quant à l’état de leurs fonds.

Le paradoxe est flagrant : le nouveau logiciel se contente de calculer les intérêts des membres sans pour autant les verser. Cette situation soulève légitimement des questions sur les motivations réelles derrière la mise en place de cet outil. Pourquoi la MECK Moroni a-t-elle choisi de le déployer ? Est-ce simplement pour s’approprier les intérêts des membres au détriment de ces derniers ?

Il est clair que la transparence et la clarté font cruellement défaut dans cette affaire. Un changement de logiciel devrait normalement bénéficier aux deux parties impliquées, offrant une visibilité accrue sur les opérations et garantissant la sécurité des transactions. Cependant, dans le cas présent, les clients sont laissés dans l’obscurité la plus totale, sans aucune explication valable de la part de la direction de la MECK Moroni.

Le site Comoresinfos a appelé plusieurs fois l’institution financière qui n’a pas répondu à nos appels.

IBM