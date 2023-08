Le riz est arrivé à Mohéli.

Les habitants de Mohéli, une des îles Comores, respirent enfin après des semaines de tension due au manque de riz. Le 17 août 2023 a marqué une étape importante : le bateau tant attendu a accosté au port de Bangoma, apportant une précieuse cargaison de riz. Mais cette crise n’est que la pointe de l’iceberg dans un problème plus vaste.

Depuis plus de dix ans, les Comores, y compris Mohéli, sont frappées de manière chronique par les pénuries. Aujourd’hui, c’est le riz, demain ce sera le pétrole et l’essence, et après viendra le tour de la farine. Les Comores vivent, malheureusement, au rythme des pénuries.

Cette situation récurrente soulève des questions alarmantes. Est-ce vraiment de l’incompétence de la part des dirigeants ou un moyen détourné de s’enrichir grâce à ce système de pénurie et d’augmentation des prix? Les raisons de ces pénuries constantes demeurent floues, alimentant les spéculations.

Un exemple frappant s’est produit pendant une pénurie de riz durant la période de COVID. À la Grande Comore et à Anjouan, des commerçants auraient reçu du riz de la part des dirigeants pour le vendre à des prix exorbitants, exacerbant la détresse de la population déjà éprouvée par la pandémie.

Cette situation amène à se demander si ces pénuries sont orchestrées pour permettre à certains de s’enrichir sur le dos de la population. L’arrivée du riz à Mohéli est certes un soulagement, mais elle met également en lumière l’urgente nécessité d’examiner de plus près la gestion des ressources aux Comores.

ANTUF Chaharane