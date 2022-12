Le régime d’Azali vend aux comoriens que du chimère depuis 2016

Muet depuis plus de cinq ans, le parti Anc, à sa tête l’homme d’affaires Mahamoudou Ali Mohamed, s’est présenté devant la presse ce samedi au Zara hôtel pour, dit-il, «rafraîchir les mémoires sur les nombreux engagements non respectés par le régime en place».Pour le président de l’Anc, «ce régime nous vend que du chimère car depuis 2016, il ne fait que nous éblouir avec des plans et des projets qui ne tiennent pas la route. En 2017, nous avons eu le plan d’investissement quinquennal (Piq) qui aurait permis de rétablir l’eau, l’électricité, la construction des routes, des écoles et des établissements sanitaires. Aucune de ces choses n’a été constatée», a estimé Mahamoudou Ali Mohamed.



Toujours selon lui, «nous avons le plan Comores émergents cela fait des années et dont la mise en œuvre est encore et toujours en l’air. Et le dernier né avant la Cpad à Paris, c’était le plan de développement intérimaire (Pdi) qui reposait sur les résultats positifs, concrets et salutaires venant du Piq supposée mettre en œuvre la vision du Pce. Maintenant, nous avons le plan de relance post Covid. Pour durer, ce régime doit continuer à promettre la lune aux Comoriens». Le président de l’Anc n’a pas manqué de souligner ce qu’il appelle «une décadence économique».Pour Mahamoudou Ali Mohamed, «les nouvelles institutions sont bafouées, les gouverneurs des îles n’ont aucune attribution, le parlement et ses représentants sont discrédités. Même si la volonté des partenaires est toujours bien là, elle est fragilisée et fissurée par le peu de confiance qu’inspire ce régime».

Abordant dans le même sens, le secrétaire général de l’Anc estime que l’accent transcendant doit être mis sur «la priorité à redonner de la sérénité au peuple comorien et sur une politique inclusive qui renforce la volonté de bâtir autour des engagements initiaux issus des accords de Fomboni acceptés par tous mais reniés et bafoués par le régime actuel».A en croire Ahmed Soudjay Simba, «nous sommes prêts à écouter le peuple comorien car nous sommes derrière lui. Le pays est disloqué et les différents niveaux de la société civile, du monde économique et de la vie politique sont laminés. Le clientélisme est légalisé au profit exclusif d’un petit groupe de personnes et le peu des grands travaux est entre les mains de sociétés étrangères sans parler du pouvoir d’achat des Comoriens qui est quasi nul».

Le président du parti Anc a rappelé un tête-à-tête avec le chef de l’Etat datant de mai 2022 qui avait comme objectif d’aller lui proposer plusieurs alternatives pour sortir le pays de cette crise.«L’entretien a duré 1h10 et le chef de l’Etat avait promis de me rappeler mais cet appel n’a pas eu lieu. Notre dessein est de conduire le leadership d’un renouveau plus que nécessaire aujourd’hui. A nous d’insuffler la volonté de retrouver un équilibre qui donnerait au pays, la paix nécessaire pour enfin travailler au développement», devait –il préciser.

Titre Comores infos

Al-watwan